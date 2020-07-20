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زواج "ديما بشار" نجمة قناة طيور الجنة .. شاهدوا صورة مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس ؟ .. (صور)

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كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:50 صباحاً - زواج “ديما بشار” نجمة قناة طيور الجنة .. شاهدوا صورة مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس ؟ .. (صور)

2020/07/20 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج مباشر)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى فى العالم العربى، اليوم الأحد، أنباء عن زواج الفتاة الأردنية ديما بشار، حتى أصبحت من أكثر العناوين بحثا خلال الساعات الأخيرة.

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وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، نبأ زواج الفتاة الأردنية ديما بشار، حاملة الصوت الجميل فى إلقاء الأناشيد والتى اشتهرت أناشيدها على قناة طيور الجنة، الأمر الذى دفع لأن يكون اسم ديمة بشار أكثر العناوين بحثا ورواجا على السوشيال ميديا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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