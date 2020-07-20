شكرا لقرائتكم خبر عن زواج "ديما بشار" نجمة قناة طيور الجنة .. شاهدوا صورة مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس ؟ .. (صور) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:50 صباحاً - زواج “ديما بشار” نجمة قناة طيور الجنة .. شاهدوا صورة مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس ؟ .. (صور) 2020/07/20 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج مباشر) تداولت مواقع التواصل الاجتماعى فى العالم العربى، اليوم الأحد، أنباء عن زواج الفتاة الأردنية ديما بشار، حتى أصبحت من أكثر العناوين بحثا خلال الساعات الأخيرة. 52659412 Advertisements وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، نبأ زواج الفتاة الأردنية ديما بشار، حاملة الصوت الجميل فى إلقاء الأناشيد والتى اشتهرت أناشيدها على قناة طيور الجنة، الأمر الذى دفع لأن يكون اسم ديمة بشار أكثر العناوين بحثا ورواجا على السوشيال ميديا. 52659412 52659412

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