شكرا لقرائتكم خبر عن العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف تفاجئ جميع القطريين وتتنبأ بهذا المصير الكارثي لقطر .. شاهدو مالذي سيحدث والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:50 صباحاً - العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف تفاجئ جميع القطريين وتتنبأ بهذا المصير الكارثي لقطر .. شاهدو مالذي سيحدث

حدثت المنجمة ليلى عبد اللطيف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلولها ضيفة على برنامج أنا هيك الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاتيونيان على شاشة قناة الجديد اللبنانية. 68267841 ومن أبرز ما توقعته : كارثة مرتقبة في في قطر الحزن يلف الطائفة الأرمنية الكريمة. Advertisements حركة أمل تستنفر، وبث مباشر لها. نجيب ميقاتي يعود إلى الواجهة من جديد. وفاة شخصية لبنانية محبوبة جدًا، وبكاء على رحيلها. فيلم سينمائي مهم يعرض قصة حياة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان. الأنظار موجهة لجورج وسوف. 68267841 68267841

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف تفاجئ جميع القطريين وتتنبأ بهذا المصير الكارثي لقطر .. شاهدو مالذي سيحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.