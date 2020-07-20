شكرا لبحثكم عن خبر مشروب منزلي لذيذ اذا تناولته على الريق او قبل النوم فإنه ينظم الضغط وينشط الدماغ وينقي الجسم من السموم ويمنع النوبات القلبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لعصير العنب الطازج وغير المحلى عدد كبير من الفوائد المذهلة للصحة والجمال بشكل عام والقلب وجهاز الدوران بشكل خاص، فما هي هذه الفوائد؟ أهم المعلومات والتفاصيل فيما يلي.

فوائد عصير العنب الطازج والمصنوع منزلياً عديدة ومتنوعة، لا سيما ذاك المصنوع من حبات العنب الأحمر الغنية بمضادات الأكسدة بشكل قد يفوق أنواع العنب الأخرى، فلنستعرض أهمها من هنا:

القيمة الغذائية لعصير العنب

يحتوي كل 100 غرام من عصير العنب على ما يلي:

14.77 غرام من الكربوهيدرات.

0.2 غرام من الألياف الغذائية.

14.2 غرام من السكريات.

84.51 غرام من الماء.

0.25 ملغرام من الحديد.

14 ملغرام من الفسفور.

10 ملغرام من المغنيسيوم.

104 ملغرام من البوتاسيوم.

0.13 ملغرام من النياسين.

0.1 ملغرام من فيتامين سي.

0.07 ملغرام من الزنك.

11 ملغرام من الكالسيوم.

5 ملغرام من الصوديوم.

فوائد عصير العنب

بسبب محتوياته الغنية بالمواد الغذائي المختلفة، فإن لعصير العنب العديد من الفوائد، وهذه أهمها:

1- لصحة الدماغ

تساعد محتويات عصير العنب المتنوعة من مضادات الأكسدة على الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين وظائفه وتقليل عمليات الأكسدة الضارة.

هذا كله يساعد على التقليل من تراكم المواد السامة في الجسم والتي تسبب تداعي الجهاز العصبي مع العمر.

2- تنظيم ضغط الدم

يحتوي عصير العنب على مستويات عالية من البوتاسيوم والألياف والتي تساعد مجتمعة على تحسين صحة القلب وخفض مستويات ضغط الدم وخفض فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

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كل هذا يجعل من عصير العنب مشروباً جيداً جداً لمقاومة الجلطات والأزمات القلبية وأمراض القلب والشرايين المختلفة.

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3- العناية بالبشرة والشعر

بسبب احتوائه على نسب عالية من مضادات الأكسدة، فإن شرب عصير العنب الطازج بانتظام يساعد على تحسين مظهر البشرة ومقاومة علامات تقدم السن، إذ أنه يعمل على:

تسريع التئام الندوب واثار حب الشباب.

مكافحة تجاعيد البشرة.

مكافحة بقع الكبد.

كما تساعد المغذيات المتواجدة في عصير العنب على تحسين وضع فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر، سواء عند القيام بتطبيق العصير موضعياً على فروة الرأس أو عند تناوله عبر الفم.

4- مكافحة السرطانات

يتميز عصير العنب بخصائصه المكافحة للسرطان، خاصة بسبب احتوائه على مركب ريزفيراتول المعروف الذي بدأت الأبحاث تظهر أن له علاقة وثيقة بمقاومة الخلايا السرطانية، خاصة في حالات سرطانات القولون والبروستاتا والثدي والجلد.

5- تدعيم مناعات الجسم

وجدت دراسة أجريت في جامعة فلوريدا عام 2011 أن منح مجموعة من الأشخاص كوباً من عصير العنب يومياً على مدى عدة أسابيع قد تسبب بارتفاع ملحوظ في إنتاج بعض الخلايا المناعية في أجسامهم، وهي خلايا يحتاجها الجسم لتنبيهه بوجود خطر وبدء مقاومته بسرعة.

6- مكافحة الجلطات الدموية

لا تنتهي فوائد عصير العنب بالنسبة لجهاز الدوران عند ما ذكر سابقاً، بل إن تناول هذا العصير اللذيذ والمفيد قد يخفض من فرص تكون جلطات وخثرات دموية داخل الجسم، وهو أمر هام يجنب الجسم العديد من المشاكل والأمراض!

7- رفع طاقة الجسم

يحتوي عصير العنب على نسبة مرتفعة نسبياً من الكربوهيدرات، الأمر الذي يجعل هذا العصير مثالياً لمن يرغبون في الحصول على جرعة من الطاقة وبشكل صحي.

لذا، ننصحك بتناول كوب من عصير العنب صباحاً، فهذا سوف يساعدك على الحفاظ على مستويات نشاط عالية خلال يومك.

محاذير ومخاطر

رغم فوائد عصير العنب العديدة، إلا أن عليك إدراك بعض المخاطر والمحاذير بخصوصه أولاً:

لا ينصح بتناول عصير العنب من قبل الأشخاص المصابين بالأنيميا، وذلك لأن هذا العصير قد يؤثر سلباً على قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

تتركز المواد المضادة للسرطان والموجودة في العنب بشكل رئيسي في بذور العنب وأوراقه أكثر من اللب، لذا لا تتخلص من البذور ولا تقشر حبات العنب.

احذر من تناول كميات كبيرة من عصير العنب، فهو غني بالسكريات وقد يسبب لك صدمة سكر.