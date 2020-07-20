شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل . الملك سلمان يدخل مستشفى في العاصمة الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخل خادم الحرمن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة . حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية .

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