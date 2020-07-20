شكرا لمتابعة خبر عن معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والانتقالي في ابين (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد محافظة أبين (جنوب اليمن)، في هذه الأثناء، معارك عنيفة، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وأكدت مصادر محلية وميدانية، أن معارك عنيفة تجري في هذه الاثناء، مع تبادل كثيف للقصف المدفعي والصاروخي بين قوات الجيش ومليشيا الانتقالي في جبهة شقرة الساحلية شمال محافظة أبين.

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وبحسب المصادر، فإن المواجهات بين الشرعية والانتقالي اندلعت منتصف هذه الليلة، ولازالت مستمرة حتى هذه اللحظة الساعة الثانية والنصف صباحا.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، توصلت لجنة مشتركة (عسكرية وقبلية)، إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أبين، تنفيذا لإعلان التحالف العربي نشر مراقبين في أبين.

ورغم إعلان التحالف العربي لهدنة في أبين، في 24 يونيو/ حزيران الماضي، ونشره مراقبين، إلا إن الخروقات ظلت مستمرة بشكل متقطع، تزامنًا مع المشاورات التي تقودها الرياض لإنهاء الأزمة بين الجانبين.‎