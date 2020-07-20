شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : انتحار الشيخة لطيفة أبنة "محمد بن راشد" قبل قليل بشكل صادم .. وحالة حزن تعمم المدن الإماراتية .. شاهد (صورة) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 05:52 صباحاً - عــــاجل : انتحار الشيخة لطيفة أبنة "محمد بن راشد" قبل قليل بشكل صادم .. وحالة حزن تعمم المدن الإماراتية .. شاهد (صورة) 2020/07/20 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج مباشر) تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن انتحار الشيخة لطيفة أبنة حاكم دبي محمد بن راشد. 42581287 Advertisements وقد أوضحت مصادر أعلامية اليوم، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن انتحار لطيفة بسبب الأزمة التي مرت بها مؤخرا . وأكدت المصادر أن الخبر مجرد شائعة من الشائعات . 42581287 42581287

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