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كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 05:52 صباحاً - عـــاجل : جريمة قتل مرعبة تهز السعودية قبل قليل .. والملك سلمان وكل المواطنين يذرفون الدموع .. شاهد

شهدت المملكة العربية السعودية جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها عائلة بأكملها في ظروف غامضة.

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ووفق صحيفة "سبق" المحلية، أطلق شخص مجهول الهوية النار على عائلة في منطقة عسير، ما أدى إلى مقتل الزوج وإصابة الزوجة والأطفال وشاب آخر يعمل بأحد الأسواق القريبة من الحادثة.

وأضافت الصحيفة، أن الزوج لفظ أنفاسه في الحال إثر تعرضه لطلق ناري، فيما يرقد أطفاله وزوجته التي تعرضت لطلق ناري في رأسها، داخل المستشفى.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة التي هزت قرية الجرف شمال محافظة رجال ألمع، الأربعاء، وكشف مرتكب الجريمة، في ظل تضارب الأنباء حول الجاني الحقيقي.

95623395