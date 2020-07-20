شكرا لبحثكم عن خبر في مراكز البريد ابتزاز وتعسف وظلم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب /خالد محمد شمسان:

الصرافون خصوصا والعاملون عموما في مكاتب البريد اصبحوا من كبار الاغنياء وصل دخل بعضهم الشهري الى اكثر من مليون ريال .

ناس ليس لديهم ضمير استغلوا حاجة الناس لمعاشهم الشهري وفشل الدولة في توفير السيولة ليبتزوا المتقاعدين ويفرضوا عليهم دفع مبالغ تصل في بعض الاحيان الى اكثر من ثلاثة الف ريال المعاش في الشهر الواحد دون خوف من الله وحياء من كبار السن وعجزة ومرضى ظروفهم الصحية والمادية جعلتهم يوافقون على خصم تلك الاتاوات من معاشاتهم.

Advertisements

خافوا الله انتم تستغلون حاجة الناس وغياب الدولة في الكسب الحرام ..تأكلون حراما انتم واهليكم ..لقد اصبحت السمسرة على المكشوف يمارسها الجميع حتى الحراسة لهم زبائن .

المصيبة ان التعامل اصبح يتم في المنازل فالصرافون اول ماتصل المبالغ الخاصة بالمتقاعدين لايفتح البريد الا بعد توزيع المبالغ عبر كشوفات معدة مسبقا فيما بينهم وما تبقى من السيولة توزع على قليل من المتقاعدين وبعدين يقولوا لك كملت الفلوس ويغادر كل منهم البريد ومعه كيس فيه مبالغ خاصة بزبائنه يصرفها لهم من بيته.

مطلوب حملة قوية ووقفات لمنظمات المجتمع لوقف هذه الممارسات ضد ناس خدموا البلد الذي لولاهم ماوصل هؤلاء السماسرة الى مراكزهم هناك قلة قليلة محترمة من العاملين في البريد تخاف الله اما البقية فهم مرتزقة لصوص مبتزون.