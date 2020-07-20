مصرع قائد عسكري كبير في الانتقالي الجنوبي بأبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين

كشفت مصادر إعلامية جنوبية عن مصرع قائد القوات الخاصة بمديرية المحفد محافظة أبين ابو خالد الحنشي ومرافقيه خلال كمين نفذه مسلحون مجهولون بمنطقة إلحاق فجر اليوم الاثنين .

وقالت مصادر محلية في بلدة المحفد ان ابو خالد الحنشي اليافعي الموالي للمجلس الإنتقالي الجنوبي تعرض لكمين في منطقة إلحاق غرب المحفد حيث اعترضه مسلحون واطلقوا الرصاص عليه، ما أدى إلى مصرعه مع بقية مرافقيه .

وتأتي عملية الاغتيال في ظل إحتدام الصراع الدائر بين مليشيا حزب الاصلاح المدعومة من تنظيم القاعدة وبين قوات الانتقالي المدعومة من الامارات.