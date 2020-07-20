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عدن - ياسمين التهامي - كشفت الإعلامية غادة مصلي، عن تفاصيل يوم عقد قرانها على زوجها كابتن طيار سمح سهيل أبو السمح. وعرض برنامج ’’صباح الخير يا عرب‘‘ الذي تعمل فيه غادة كمقدمة للبرنامج منذ عام 2016 الفيديو الخاص باستقبال عريسها في منزل أسرتها.

وأظهر الفيديو عريسها مدرب الطيران السعودي وقد وصل إلى منزل أسرتها بينما كانت تشاهده من ’’شباك‘‘ غرفتها.

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شاهد .. الإعلامية غادة مصلي على ’’شباك غرفتها‘‘ لحظة وصول عريسها (فيديو)

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كما أوضح الفيديو للجلسة التي تم فيها الاتفاق بين العريس وعائلتها والتي انتهت بعقد قرانهما.

وقالت غادة مصلي في تصريحات: أشكر (إم بي سي) لأنني عرفت زوجي من هذه المنصة حيث تعرفت عليه عند استضافتي له ببرنامج صباح الخير يا عرب والأمر لم يستمر أكثر من شهر وتزوجنا.

وأضافت: والله بعد ما خلصنا اللقاء كان في تعليق من فريق (صباح الخير يا عرب) قالوا حسينا إنكم كنتم في الشوفة الشرعية مش في حلقة بالبرنامج.

وتابعت قائلة: قطعًا للشائعات ومن يقول أنني كنت أعرفه من قبل الاستضافة بالبرنامج.. أنا عرفته من شهر هنا وتم كل شيء بعدها.