دراسة ألمانية تصنِّف السعودية في رأس قائمة منتهكي القانون الدولي الإنساني في حربها باليمن

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عدن - ياسمين التهامي - صنَّفت دراسة ألمانية، المملكة العربية السعودية في رأس قائمة منتهكي القانون الدولي الإنساني في حربها باليمن، منكرة على ألمانيا استمرارها في بيع الأسلحة للرياض.

وأكدت الدارسة التي أجرتها مؤسسة هيسن لأبحاث السلام والصراع، التابعة لمعهد لايبنيتس، على أن السعودية ارتكبت جرائم حرب واستهداف للمدنيين في اليمن بما لا يتوافق مع القوانين الدولية.

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كما حذرت من استمرار ألمانيا في بيع الأسلحة للسعودية التي تقود منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا في اليمن، داعية الالتزام بالمبادئ السياسية للحكومة الألمانية التي تفرض تقييدًا على بيع الأسلحة للدول المهمة بجرائم الحرب أو المتورطة في العنف ضد المدنيين.