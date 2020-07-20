شكرا لمتابعة خبر عن قيادة القوات المشتركة .. تطيح بقيادي سلفي في الساحل الغربي ...! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قيادة القوات المشتركة امس الأحد قرارا قضى بإقالة احد القيادات السلفية في الساحل الغربي.

ونص القرار على توقيف القيادي السلفي حازم محمد صالح حسين الشاعر وهو ركن التوجيه في اللواء الثالث مشاة الذي يتولى قيادته اللواء بسام المحضار.

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وقالت مصادر مطلعة ان قرار التوقيف جاء بناء على توجيهات من قيادة القوات المشتركة ، وبضغط إماراتي للتخلص من القيادات السلفية في ألوية الساحل المعينة في مفاصل ألوية الساحل .

كما أشارت المصادر إلى أن قرار الإيقاف التعسفي اعتبره خبراء عسكريون مخالف للقانون العسكري ، كون الشاعر أحد المقاتلين منذ 2009ضد الحوثيين .

من جانبه عبر الشاعر عن موقفه من قرار التوقيف الذي وصفه بالمجحف ، مشيرا الى أن قيادة القوات المشتركة في الساحل اتهمته بنقل اخبار الجبهة وهو مبرر غير مقنع وغير منطقي.

ويتم بشكل يومي استبعاد وتوقيف عدد من القيادات في ألوية القوات المشتركة المعينة من قبل الحكومة الشرعية المعترف بها في الساحل وإستبدالها بقيادات موالية للإمارت في خطوة وصفها مراقبون بأنها تستهدف الشرعية وتصيبها في مقتل .