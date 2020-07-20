شكرا لمتابعة خبر عن قيادي في حزب الإصلاح .. يهدد الصحفي الذي وثق اعتداءاته بحق نساء تعز بالقتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد الصحفي نائف الوافي عن تعرضه للتهديد بالتصفية والقتل من قبل القيادي في حزب الإصلاح اللواء 22 ميكا محمد الرامسي، على خلفية كتابته على حادثة اقتحام الحديقة.

وكتب الوافي، بلاغ وجهه لنقابة الصحفيين والجهات المختصة ونشره على صفحته ب”فيسبوك”، قائلا “اتصل الان محمد الرامسي يهددني بالقتل شخصيا بسبب كتابتي لحادثة اقتحام الحديقة المائية وشتمني ويشتم أهلي بألفاظ بذيئة.

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وأضاف الوافي، إن الرامسي “يهدد كل من يكتب عليه بالقتل.

وأقدم الرامسي صباح امس الأحد على اقتحام حديقة نيمو بارك” الترفيهية للنساء واعتداء على العاملات فيها، الأمر الذي أثار سخط أهالي تعز.