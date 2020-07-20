شكرا لمتابعة خبر عن مقتل ضابط في الجيش السعودي بالحد الجنوبي للمملكة ( الاسم + الصورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ودعت القوات السعودية عدد من منتسبيها ممن استشهدوا خلال المعارك الضارية مع الحوثيين في الحد الجنوبي للمملكة .

وبينت مصادر مطلعة رحيل الضابط السعودي أحمد بن علي عيسى الأسود من أبطال اللواء الثامن عشر .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل : الفنانة هيفاء وهبي تسجل أجدد أعمالها باللهجة المصرية بأغنية سينغل

شاهد .. الإعلامية غادة مصلي على ’’شباك غرفتها‘‘ لحظة وصول عريسها (فيديو)

شاهد : برلمانية ترقص رقصة غريبة .. بعد إقرار قانون يدعم المتضررين من كورونا

شاهد : محمد الموسى اقتحم الحمام على نانسي عجرم.. افتراء جديد على المغدور في قبره بعدما غيرت عائلته تصريحاتها (فيديو)

شاهد : مخرج مسلسل باب الحارة الشهير .. يفاجي الجميع ويختار متحولة جنسيا للعب دور البطولة في العمل الجديد !!

Advertisements

موجود في كل مكان ’’نبات طبيعي‘‘ يحارب السرطان ويضبط السكر ويحمي من ’’أمراض خطيرة‘‘ ويمد الجسم بطاقة كبيرة ومذهلة

تهديد بالقتل وصل نانسي عجرم من ألمانيا.. سيناريو “فاشل” لشيطنة محمد الموسى ودفن قضيته وهذه التفاصيل

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وكان مقاتلي الحوثي قد شنوا هجوما كبيرا على القوات السعودية في المواجهات الدائرة في حدودها الجنوبية مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من مقاتلي اللواء الثامن عشر خلال تلك المعارك .

وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة معارك مستمرة في نجران وجيزان وعسير منذ أن أعلنت السعودية تحالفا في حربها على اليمن منذ العام ٢٠١٥م .