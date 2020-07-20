كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 03:52 صباحاً - عــــاجل : فاجعة كبرى تهز سلطنة عمان .. والحزن يعمم المدن العمانية .. شاهد

2020/07/20 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج مباشر)

ألقت قوات الأمن العام في سلطنة عمان على القبض على شخص قام بطعن شخص آخر شرقي عمان ما أدى إلى وفاته.

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وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد فجر اليوم لمديرية شرطة شرق عمان بتعرض احد الاشخاص للطعن من قبل اخر ما ادى الى وفاته.

واضاف انه تم التحرك على الفور للمكان وجرى ضبط الشخص بمساعدة المواطنين المتواجدين بالمكان وبوشرت التحقيقات.

46013462