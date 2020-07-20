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كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 03:52 صباحاً - شاهدو .. صافيناز تفتح قدميها بطريقة مثيرة.. لن تصدق ماذا تفعل بيدها 2020/07/20 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج مباشر) فاجأت الراقصة صافيناز ، متابعيها بفيديو لرقصة ساخنة لها في دبي وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements 66958834 وظهرت صافيناز ، في الفيديو ببدلة الرقص وقد قامت بعمل حركة مثيرة حيث وضعت يدها على الأرض وفتحت قدميها كاملتين فى حركة صعبة ومثيرة فى نفس الوقت. 66958834 66958834

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