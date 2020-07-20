تعز: مسلحو "أبو العباس" يختطفون خمسة مواطنين في "الحجرية"

اختطف، مسلحون تابعون لكتائب أبو العباس، الأحد، خمسة مواطنين، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، في منطقة الحجرية، جنوبي محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحي أبو العباس اختطفوا ثلاثة مواطنين، واحد من أبناء قرية الشوحط، واثنين من أبناء قرية الشمايا ـ عزلة الشمايا الشرقية، بمديرية الشمايتين، بالحجرية، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وبحسب المصادر، فإن المختطفين هم، "منير أحمد عبد الجبار الشويع ( صاحب منجرة خشب)، وموسي عبدالكريم الاصبحي ( سائق دراجة نارية)، وإبراهيم محمد احمد هزاع البورجي (يعمل بمحل أحذية). فيما لم يتعرف على بقية المختطفين.

يأتي هذا في ظل التوتر الذي تشهده منطقة الحجرية، بعد قيام مجاميع مسلحة مدعومة إماراتيًا خلال الساعات الماضية، بتعزيزات إلى مدينة التربة جنوبي محافظة تعز.

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وكانت المصادر قد أوضحت لـ"يمن شباب نت" أن تعزيزات بشرية لجنود متمردين عن اللواء 35 مدرع ومسلحين آخرين مدعومين إماراتياً، وصلت عصر الأحد إلى بعض مواقعها في مدينة التربة، استعدادا لتفجير الوضع عسكريَا.

وأوضحت أن تلك التعزيزات البشرية المزودة بالذخائر تمركزت في جبل بيحان، مشيرةً إلى أنها قدمت من منطقة السمسرة إلى التربة، بالتزامن مع لجنة تهدئة شكلها محافظ المحافظة نبيل شمسان.

وكان مصدر عسكري، قد كشف في وقت سابق، عن مساع إماراتية لدمج كتائب "أبو العباس" مع تشكيلات "طارق صالح"، وجميعها موالية لأبو ظبي.

