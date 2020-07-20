شكرا لبحثكم عن خبر جبران السفاح اليمني الذي لايملك أيدي او ارجل يقتل وينهب أموال المواطنين شاهد نهايته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

جبران أحد ابناء منطقة أيفوع لايملك أيدي او ارجل واشتهر بالسفاح وقد نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له .

كان يضع البندقية على كتفه وتحت رقبته ويقوم بإطلاق النار باليد اليمنى والتي يظهر فيها جزء من إصبعه.

اشتهر جبران بالتقطع ونهب بائعي القات ومن يرفض كان يطلق النار عليه رغم اعاقته بحسب معلومات المصادر.

كما أن الامن قبض عليه وادخله السجن المركزي بتعز بتهمة قتل الاستاذ عبدالله قاسم المخلافي ليدخل بعدها الى السجن حتى اندلاع الحرب وبعدها فر من السجن المركزي الا أن قذيفة مدفعية مجهولة باغتته وقتلته.

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تفاصيل من قصته نشرها ناشطون.

هل تصدق ان هذا المعاق الذي اسمه جبران، و له من اسمه نصيب، فيه جبروت و طغيان و قوة شخصية لا يصدقها الا من عايشه، كان بلطجي و كون عصابة مسلحة... و دخل السجن بعد ما اطلق النار على رجل مسالم و كان يحاكم بتهمة القتل ثم هرب من السجن.. كان يطلق النار من الكلاشنكوف و يعمره بنفسه قبل اطلاق النار، و نفس الامر مع المسدس ، و كان ايضا يستخدم الجنبية (السلاح الابيض) و لكن كيف كان يطلق النار كان يستخدم رأسه و ذراعه القصيرة جدا حيث كان يضع السلاح تحت خده و يستخدم ذراعه للتعمير و الاطلاق... كل من كان يعرفه خاف منه و هابه جدا... كانت نهايته بقذيفة اصابت مكان تخفيه بالخطأ و قتلته على الفور، ربما دعوة مظلوم .