خروقات العدوان في الحديدة تتجاوز 110 و15 غارة جوية على مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي شن الغارات الجوية على محافظة مأرب وارتكاب مزيد من الخروقات في جبهات الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط اارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن خروق العدوان بلغت أكثر من 110 خروق خلال ال24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق تحليق 7 طائرات حربية في أجواء حيس و المنظر وكيلو16 ومدينة الحديدة و طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 و 16 خرقا بقصف مدفعي لعدد 51 قذيفة و 86 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

من جهة أخرى شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 15 غارة جوية على منطقة صلب في مجزر ونجد العتق في صرواح بمحافظة مأرب و3 غارات على مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس بحجة.