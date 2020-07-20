شكرا لمتابعة خبر عن بتوجيهات سعودية ... جباري يرعى اتفاق بين الحوثيين وفصائل الشرعية المناهضة لتدخلات الإمارات في اليمن (تفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مقرب من الحكومة اليمنية الشرعية، ان الرياض منحت نائب رئيس البرلماني اليمني عبد العزيز جباري الضوء الأخضر للتحرك في صياغة جبهة من الأقطاب اليمنية الناقمة على الإمارات بما فيهم الحوثيين، لمواجهة تغلغلها في اليمن.

يأتي هذا التغير المفاجئ في سياسة الرياض تجاه شريكتها _بحسب المصدر_ إلى القيادة السعودية تبين لها في الوقت بدل الضائع مساع إماراتية للانقلاب على الشرعية والتحالف والاستحواذ على استحقاقات تخطط لإقصاء الرياض منها.

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وأوضح المصدر، أن المملكة فوضت جباري على رأس فريق من مسؤولين في الشرعية بالتحرك تحت حمايتها وبدعم كامل منها وبالتنسيق مع غرفة عمليات خاصة من المخابرات السعودية، في المحافظات اليمنية بهدف إعادة تشكيل حشد شعبي وسياسي من القوى الناقمة على الامارات بما في ذلك الحوثيون، لمواجهة الاطماع الامارتية في اليمن.

مشيرا إلى أن القيادة السعودية خولته حرية مغادرة المملكة والتوجه إلى مأرب لهذا الغرض، مستفيدة من شعبيته وحضوره الجماهيري في اليمن، بعد أن تبين التفاف الامارات على السعودية التي تقود التحالف العربي، وسعيها للإضرار بمصالحها ومصالح الشرعية، حد قول المصدر.