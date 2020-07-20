شكرا لمتابعة خبر عن أسر الشهداء و الجرحى تطالب دول التحالف العربي والضغط على حكومة الشرعية لصرف المرتبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نظمت أسر الشهداء و الجرحى المشاركة في الاعتصام المفتوح للهيئة العسكرية الجنوبية ، صباح امس الأحد ، أمام مقر التحالف العربي في مدينة الشعب بالعاصمة عدن .

وطالب المحتجون من أسر الشهداء و الجرحى دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة الضغط على حكومة الشرعية لصرف المرتبات المعلقة لاكثر من خمسة أشهر .

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وأكد المشاركون في الوقفة استمرارهم في الاعتصام حتى تنفيذ اتفاق مزمن بين جميع الأطراف يضمن صرف جميع رواتب قوات الامن و الجيش الجنوبي المعلقة وفق آلية مزمنة .

و اقامت الهيئة العسكرية الجنوبية عرض عسكري بوحدات رمزية من وحدات الجيش الجنوبي امام معسكر التحالف والذي يأتي ضمن الخطة التصعيدية المرسومة للهيئة و التي دعت لها منذ اسبوع بعد ان تنصلت الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها بدفع رواتبهم المستحقة منذ عدة اشهر

شاركت في الوقفة الهيئة العسكرية الجنوبية في رباعية ردفان و عدد من نقابات الاتحاد العام لعمال الجنوب و منظمات المجتمع المدني و جمع غفير من الناس .