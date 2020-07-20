شكرا لمتابعة خبر عن معين عبدالملك .. يغادر الرياض تلبية لدعوة رسمية من القاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك امس الاحد العاصمة السعودية الرياض متوجها الى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة رسمية عقب وصول قوات بوارج تركية إلى السواحل اليمنية .

وقال سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم ، أن رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك ، يصل الاحد القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

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واشار سفير اليمن لدى القاهرة ، فى تصريحات ادلى بها لـ اليوم السابع المصرية يوم السبت أن برنامج زيارة رئيس الوزراء يشمل لقاء موسعا مع كبار المسؤلين حول أبرز الملفات المشتركة و القضايا المطروحة على الساحة اليمينة ، كما يلتقى معين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

واضاف مارم أنه من ضمن أهداف الزيارة أيضا الاطلاع على المسيرة التنموية والتجربة الاقتصادية الرائدة فى مصر والاستفادة منها فى اليمن. وضمن جدول الزيارة سيقوم رئيس الوزراء اليمني بجولة فى العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على أضحم المشروعات التى تم تنفيذها والاستفادة منها بما يناسب اليمن .

وتأتي زيارة معين عبدالملك الى القاهرة، في أعقاب وصول قوات عسكرية وبوارج تركية إلى خليج عدن جنوبي اليمن .

وكان السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية ، عقد مباحثات مع الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، الأسبوع الماضى، وسلمه خلال اللقاء رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جدد فيها التأكيد على اهتمام مصر باليمن ودعمها للأشقاء هناك.

وتضمنت الرسالة دعوة رئيس الوزراء اليمني لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث والتشاور حول أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.