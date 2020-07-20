شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف لـ’’سمابرس‘‘ عن تحركات إماراتية خطيرة لإستهداف إعلامي الشرعية بهذا القرار المجحف ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر لـ’’سمابرس‘‘عن تحركات إماراتية لإستهداف الصحفيين والإعلاميين اليمنيين الموالين للشرعية في داخل اليمن وخارجه .

وقالت المصادر إن الإمارات اصدرت توجيهات بإيقاف مستحقات جميع الإعلاميين اليمنيين الموالين للشرعية ، حتى يغيروا من مواقفهم دعم ومدافعة عن الحكومة اليمنية العترف بها دولياً .

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وأفادت المصادر ان التوجهات ستشمل إعلاميي الشرعية في الداخل والخارج ، وتم إشعارهم بأن رواتبهم ومستحقاتهم مرهونة بمهاجمة الشرعية ونشاطها .

كما أكدت المصادر أن الإمارات وضعت عدة شروط لمن اراد العمل تحت مظلتها ، شن حملات تستهدف الشرعية وتؤيد كل الاعمال التي يقوم بها طارق عفاش والإنتقالي .

ويقول متابعون إن الإمارات تسعى من خلال هذا القرار الى شراء ولاءات الإعلاميين وأقلامهم حتى يسهل عليها السيطرة على الموانى والسواحل اليمنية .