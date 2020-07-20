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كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:51 صباحاً - تسريب صورة مُحرجة لمذيعة الجزيرة غادة عويس في “الجاكوزي” بـ رداء شفاف يظهر ما تحته (شاهد)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة "مسربة" للإعلامية غادة عويس، التي تعمل كمذيعة للأخبار منذ سنوات في قناة الجزيرة. 82432608 وسخرت مذيعة الجزيرة غادة عويس من تسريب عدد من الصور لها خلال الفترة الحالية بدعوى وجودها داخل حمام الجاكوزي . Advertisements وسردت غادة عويس الاتهامات التي لاحقتها خلال الشهور الماضية ساخرة من غرابتها. وقالت في تغريدة: صليبية،معادية للسامية، مجاهدة نكاح،إخونجية،داعشية،عدوة الإسلام،صهيونية،مجوسية،رافضية،مرتزقة،خائنة،عميلة،مستأجرة،نائحة،حرباء، نصرانية ملحدة كافرة إسلامية متأسلمة جاكوزي مسبح حشيش الخ الخ.. كيف اجتمعت فيّ كل هذه الصفات معاً؟؟؟ 82432608 82432608

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