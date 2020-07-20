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كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:51 صباحاً - عـــاجل : مصير مؤلم للفنان الشهير محمد رمضان والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد مصيرة المرعب؟ (صورة صادمة)

حالة حزن أجتحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول ناشطون خبر يبين أن الفنان الشهير محمد رمضان أصدردت المحكمة المصرية بحبسة لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه، في اتهامه بسبّ وقذف الطيار السابق أشرف أبو اليسر، الذي فُصل من عمله بعد ظهور رمضان معه في مقطع فيديو من داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات أثناء تحليقها.

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وتقدم محامي رمضان بطعن ضد الحكم الذي أصدرته محكمة جنح الدقي جنوبي القاهرة، ومن المتوقع إعادة النظر في القضية خلال نحو شهر.

وفُصل الطيار من عمله في فبراير/شباط من العام الماضي، بعدما نشر رمضان مقطع فيديو ظهر فيه جالسا في مقعد مساعد الطيار أثناء رحلة جوية.

وكان محام الطيار أشرف أبو اليسر قد تقدم بثلاث دعاوى قضائية يتهم فيها محمد رمضان بسبه وقذفه، ويطالب بتعويض مالي، بعدما أعلن الأخير في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغا ماليا "كترضية بعد فصله من العمل".

ودشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة لمقاطعة الفنان المصري بعد تحميله مسؤولية فصل الطيار في ذلك الوقت.

كيف بدأت القصة؟

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في فبراير/شباط 2019، نشر رمضان مقطع فيديو ظهر فيه جالسا في قمرة قيادة طائرة أثناء رحلة جوية، حيث بدا وكأنه يقودها، في مخالفة لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده.

وقال رمضان في هذا الفيديو: "في تجربة هي الأولى من نوعها سنقوم بقيادة الطائرة".

الفيديو أثار ردود فعل صاخبة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث طالب كثيرون بـ "تحرك قانوني أو عقابي" ضد رمضان، بينما قال طيارون سابقون وقانونيون إنه "لا مسؤولية جنائية أو قانونية ضده".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذت وزارة الطيران المدني المصرية عدة إجراءات عقابية ضد الطيار المعني بالواقعة، أشرف أبو اليسر.

وقالت الوزارة حينها، إنها أجرت تحقيقا تبين من خلاله ثبوت ما ورد بالمقطع الذي نشره رمضان وتظاهره بتولي القيادة، بالمخالفة لقواعد الطيران المدني.

وقررت الوزارة، بحسب بيان لها، إلغاء رخصة الطيار وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، مع سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وفي بيان آخر أعقب قرارات سحب رخصة الطيار ومساعده بدقائق، أعلنت وزارة الطيران المدني قبول استقالة مدير شركة الطيران ذاتها، التي تملك الطائرة، محل الواقعة.

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