شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة ليليا الأطرش ..شاهدو فضيحتها الجديدة التي نشرتها اليوم ..ظهرت داخل غرفة النوم بحمالة صدر وكشفت مناطقها الحساسة .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏شاركت الفنانة السورية ليليا الأطرش نجمة باب الحارة بمواسمه التسعة الخاصة بالمخرج بسام الملا متابعيها وجمهورها عبر خاصية الستوريز في انستجرام صورة فاضحة ظهرت بها للجمهور بحمالة الصدر فقط وبلا مكياج وكتبت على الصورة: “صباح الخير” ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • استضافته في برنامج "صباح الخير يا عرب" ووقعت في غرامة .. مذيعة قناة MBC الفاتنة تتزوج أوسم طيار سعودي .. لم تستطع تمالك نفسها أمام جماله ..شاهد • شاهد : تسريب فيديو فاضح للكويتية حليمة بولند وهي مع شخص غريب داخل حوض السباحة في احد فنادق سويسرا .. والمفاجأة ماحدث في النهاية !! • بسبب برنامج "رامز مجنون رسمي" ..قناة MBC والفنان رامز جلال بورطة حقيقية ومفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..شاهد • هل تذكرون نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة ليليا الأطرش ..شاهدو فضيحتها الجديدة التي نشرتها اليوم ..ظهرت داخل غرفة النوم بحمالة صدر وكشفت مناطقها الحساسة .."صور" • بعد ان بلغت سن الرشد .. شاهدو كيف اصبح شكل الفنانة حلا الترك .. ظهرت كأنها حورية من الجنة وارتدت ملابس فاتنة ومثيرة وكشفت عن المستور في جسدها .."فيديو" • وداعا للنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم ..مشروب منزلي بسيط ينهي مشكلتك للابد خلال يومين فقط ..شاهد • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد Advertisements • السعودية هند القحطاني تستعرض ملابسها الداخلية ..شاهد فيديو فاضح للكبار فقط • انفرط عقد الانفتاح في السعودية .. فتيات يرقمن الشباب في الشارع وعدسة محترفة تلتقط فيديو للفضيحة .. إحداهن فتحت عبايتها والتصقت فوق جسد عشيقها .. شاهد • نجمة "باب الحارة" تتجاوز كل الخطوط و تباعد بين فخذيها لتظهر منطقتها الحساسة .. شاهد (صورة فاضحة) • السعودية : تصوير شاب وفتاة وهم يمارسون الجنس في السيارة ..شاهد الفيديو • اربع معلمات سعوديات فاتنات الجمال يتزوجن سائقهم الخاص في ليلة واحدة ويخصصون له راتب شهري ..وعند سؤالهم عن السبب كشفو عن مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد • تسريب صور فاضحة للأميرة هيا بنت الحسين وهي بين احضان هذا الشاب بوضعيات صادمة ..ومحمد بن راشد يجن جنونة ..شاهد • حفلة جنسية مختلطة بالسعودية .. شباب وفتيات في عمر الزهور يمارسون الحب بشكل جماعي ..رقص مثير ولمس المؤخرات واحضان ساخنة ..شاهد الفيديو • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- ولاقت صورة لطفية زوجة نجل ابوعصام في المسلسل الشامي الشهير تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أثنى قسم من الجمهور على اطلالة الاطرش بينما سخر بعضهم من صورتها الجريئة بدعوى شكواهم لزوجها ميلاد يوسف الذي لعب دور زوجها عصام في باب الحارة.

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