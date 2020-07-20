المكلا: وقفة احتجاجية لمنتسبي مستشفى ابن سيناء للمطالبة بمستحقات مالية

نفذ، العشرات من منتسبي هيئة مستشفى ابن سيناء، بالمكلا بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن"، الأحد، وقفة احتجاجية؛ تنديداً بعدم صرف مستحقاتهم المالية.

وطالب المحتجون، خلال الوقفة، من السلطات صرف مستحقات مالية بدل خطورة كورونا.

وشدد المحتجون بتقدير جهود الأطباء وخصوصاً في ظل الوضع الراهن مع انتشار فيروس كورونا والحميات المختلفة.



كما طالب المحتجون بصرف موازنة الهيئة المتأخرة، ووضع حلول لصرف تسويات العاملين بالهيئة، أسوة ببقية القطاعات الحكومية.

ونهاية الاسبوع المنصرم، دعا أطباء وموظفو هيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا، إلى إقامة وقفة احتجاجية تنديداً بالتعسفات التي يتعرض لها الأطباء.