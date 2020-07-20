شكرا لبحثكم عن خبر "المشاط " يصدر قرارا جديدا بتعيين شخصية موالية في رئاسة أهم بنك حكومي بصنعاء (الأسم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس ما يسمي بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للانقلابيين بصنعاء "قرار جمهوري" قضى بتعيين إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي.

يأتي ذلك في إطار حملات ميليشيا الحوثي التي تشنها على البنوك والمرافق الحكومية والخاصة في مناطق سيطرتها بهدف توسيع نفوذها المالي والإداري.

وفي السياق عينت ميليشيا الحوثي عصام المتوكل(حوثي) متحدثاً رسمياً لشركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرتها منذُ انقلابها على السلطة الشرعية نهاية 2014.

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وكانت ميليشيا الحوثي قد استولت بشكل كامل على وثائق وأرشيف بنك التسليف التعاوني الزراعي ونقلته إلى مكان مجهول أواخر ديسمبر من العام 2017، حسب مصدر مطلع لـ"المصدر أونلاين" في حينه.

وقال المصدر إن مشرف أمانة العاصمة القيادي الحوثي خالد المداني، وجه إدارة البنك بالسماح للجنة مكلفة من قبل الجماعة لفحص وثائق وأرشيف البنك وكل ما يتعلق به من أسرار خاصة، بحجة البحث عن معلومات تدين قيادات سابقة للبنك وأخرى موالية للرئيس السابق صالح.