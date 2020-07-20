شكرا لبحثكم عن خبر تطورات جديدة في جريمة نحر الفتيات الأربعة وشنق أخيهم في “الأحساء”.. الكشف عن “أول خيط” يقود لفك اللغز.. تفاصيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر تفاصيل جديدة في جريمة “الأحساء” التي راح ضحيتها أربع فتيات نحراً بالسكين وشنق أخيهم مساء الأربعاء الماضي.
ووفقا لـ “العربية”، أوضحت المصادر أن الضحايا كانوا يعتادون الدخول على ألعاب لها تأثير مباشر على النفسية، وتدفع مستخدميها على التهجم والانتقام والدخول في تحديات والتعمق في قراءة قصص الانتحار.
من جهته، قال أحد السكان، المقرب من الأسرة ويدعى إسماعيل الصالح، إن العائلة معروفة بالهدوء والعزلة ولم نعرف عنهم سوءا.
يذكر أن الجهات الأمنية لا تزال محتفظة بالجثث بعد انتهاء تشريحها من الطب الشرعي، ولم يتم العثور على كدمات واضحة جثث على الضحايا.
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