شكرا لبحثكم عن خبر سقوط طالبة جامعية في خط الجسر والأسرة تناشد فاعلي الخير إنقاذ حياتها( صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعرضت طالبة جامعية لحادث مروري مؤسف وهي في طريقها لأحد المعاهد للدراسة بخط الجسر الواصل بين مديريتي المنصورة وخورمكسر قبل عدة أيام .

حيث كانت " ماريا جمال فضل عبدالله " طالبة صيدلة ، على متن حافلة ركاب صغيرة سقطت منها وارتطمت على الرصيف مما ادخلها بغيبوبة استمرت لمدة أربع أيام في مستشفى الريادة بمدينة عدن .

وقال الأطباء ان حالتها الصحية تتطلب المكوث بالمستشفى لمدة شهر كامل.

ونظرا للحالة المادية الصعبة التي تعاني منها الأسرة وتكاليف المستشفى الباهظة فقد طلبت مد يد العون لإنقاذ حياة الطالبة الشابة ماريا ، ولمن يريد المساعدة فقد ارفقت الأسرة رقم هاتف للتواصل :

738209258

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