السيرة الذاتية للقائد العسكري الكبير الذي صدر اليوم قرار بتعيينه قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة

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يزيد بن سلمان - شبوة - صدر الأحد قرار تكليف عسكري جديد لقيادة المنطقة العسكرية الثالثة . وأفادت مصادر عسكري بأنه صدر اليوم قرار تكليف اللواء الركن ناصر الذيباني قائدا للمنطقة العسكري الثالثة. وبهذا يكون الذيباني خلفا لقائد المنطقة السابق محمد الحبيشي. ســـيرة ذاتــيـة – ناصر علي عبدالله صالح الذيباني. – مواليد 1968م، مديرية الرضمة، محافظة إب. – تلقى دراسته الأساسية في الكويت، ثم عاد لاستكمال دراسته الثانوية في مدينة النادرة في محافظة إب. – التحق بالخدمة في القوات المسلحة عام 1986م. – التحق بالكلية الحربية عام 1986. – حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة صنعاء. – حاصل على الماجستير من كلية القيادة والأركان بجمهورية السودان. – حاصل على شهادة الزمالة من الأكاديمية العسكرية في صنعاء كلية الدفاع الوطني. Advertisements * المناصب والأعمال: بعد تخرجه من الكلية الحربية انتقل للخدمة في الشرطة العسكرية وعمل قائد سرية, ثم نائب القائد للشؤون الفنية، ثم انتقل للعمل في مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم انتقل للعمل في الاستخبارات العسكرية. – عين رئيساً لأركان حرب اللواء 31مدرع- عدن. – عين قائداً للواء 130. – عين قائدا لجبهة صرواح. – عين قائداً للواء 133. – مدير دائرة العمليات الحربية. – قائد المنطقة العسكرية السابعة. – نائب رئيس هيئة العمليات الحربية. – رئيس هيئة العمليات الحربية. * الدورات: حاصل على: دورة قادة سرايا.. دورة قادة كتائب في معهد المشاة (معهد الثلايا) في عدن.. دورة قادة كتائب في قوات الأمن المركزي سابقاً.. دورة ضباط الحرس الجمهوري (أول دورة).. دورة صاعقة.. دورة مظلات.. دورة أمن وحماية.. دورات في حقوق الإنسان. – حاصل على وسام الواجب في عام 94م، وشهادات تقديرية من رئيس الأركان، وشهادات تقديرية من الوحدات العسكرية.

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