عــــاجل : هذا مايحدث الان في العاصمة صنعاء (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - غطت موجة غبار واسعة المناطق الشرقية لمحافظة صنعاء وأجزاء واسعة من العاصمة صنعاء وتسببت في صعوبة التنفس للعديد من المواطنين وخاصة لمن هم مصابون بالربو وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي . وتسببت موجة الغبار هذه والتي مازالت تزداد كثافتها حتى اللحظة مع حلول فجر يومنا هذا لاثنين إلى انعدام شبه كلي للرؤية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements رئيس الإستخبارات السعودي الأسبق يكشف لأول مرة عن الدولة التى تأمرت مع إيران لإحتلال جٌزر الإمارات ”طارق صالح“ يفجر الوضع عسكريا في ”التربة“ بدعم أحد كبار قيادات ”الشرعية“ وأبو ظبي تخطط لاستدعاء ”عمار“ومشائخ الحجرية تتحرك خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها شاهد.. أول تعليق من الفنان “محمد رمضان” بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام الجدير ذكره أن الرياح الشرقية الشديدة دفعة موجة الغبار القادمة من صحاري محافظة مارب بسرعة الى محافظة صنعاء ثم إلى العاصمة .

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