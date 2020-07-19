شكرا لبحثكم عن خبر قوة عسكرية ضخمة لتركيا تصل خليج عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قوة عسكرية ضخمة لتركيا تصل خليج عدن و تعلن رسمياً تولى قيادة مهام البحرية لمحاربو القرصنة ترأست تركيا قيادة قوات المهام المشتركة " لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وقبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.
وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، السبت، أنها تتولى قيادة المهام المشتركة، من 25 يونيو/ حزيران الماضي، وحتى 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وأوضح البيان أن قوات المهام المشتركة، تتضمن 13 عنصرا من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان.
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