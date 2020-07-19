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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل شبوة يشدد على ضرورة حل إشكاليات الكهرباء بمديرية نصاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
شدد الوكيل المساعد لمحافظة شبوة لقطاع الخدمات علي الكندي ، على ضرورة حل إشكاليات الكهرباء بمديرية نصاب ووضع المعالجات الفنية المناسبة لضعف التيار الكهربائي فيها.
واكد الوكيل الكندي ، خلال اجتماع عقده ،اليوم ،مع مديري كهرباء شبوة عوض الاحمدي ومديرية نصاب ناصر المرزقي ، على أهمية التحصيل بصورة شهرية والعمل على وضع آلية تحصيل مناسبة للمتاخرات المالية على المواطنين لضمان استمرار عمل التيار الكهربائي.
وناقش الاجتماع ، جملة من القضايا الفنية المتسببة في ضعف التيار الكهربائي في مركز المديرية ومناطقها نتيجة زيادة الأحمال على المحولات الكهربائية فيها.
وجرى الاتفاق على وضع المعالجات المناسبة لتعزيز الجهد الكهربائي بالمديرية.
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