تدشين مشروع مياه لنازحي مخيم الجفينة بمأرب بتمويل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، المرحلة الاولى من مشروع مياه مخيم الجفينة للنازحين جنوب مدينة مأرب الذي يضم اكثر من خمسة الاف اسرة نازحة من مختلف محافظات الجمهورية.



Advertisements

وخلال التدشين ،استمع الوكيل مفتاح من المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة للتنمية والاعمال الانسانية المنفذة للمشروع طارق الكمان ،الى شرح عن مكونات المرحلة الاولى من المشروع البالغ كلفتة 25 مليون ريال يمني بتمويل من جمعية الهلال الاحمر الكويتي، ويستهدف 2000 اسرة نازحة في المخيم، ويضم حفر بئر ارتوازية وبناء خزان برجي لتوزيع المياه بسعة 30 مترا مكعبا الى جانب تنفيذ خط ضخ واسالة من البئر الى الخزان بطول 600 مترا، الى جانب عمل مضخة ومحول كهرباء.

واكد الوكيل مفتاح ،على اهمية هذا المشروع المستدام في تخفيف معاناة الاسر المستفيدة منه في المخيم الذي يحتاج لمزيد من التدخلات الانسانية لتوفير المياه النقية الصالحة للشرب لكافة الاسر النازحة في المخيم ورفع معاناتهم في شراء صهاريج المياه وبتكاليف باهظة..مثمنا الدعم الكويتي التنموي والانساني في اليمن.

ووجه الدكتور مفتاح بضرورة سرعة تشكيل لجنة مجتمعية من المستفيدين لادارة المشروع والحفاظ عليه.. مشددا على اهمية الترتيب لاستكمال المراحل الاخرى من المشروع ومنها شبكة توزيع المياه للمستفيدين والاحياء في المخيم من اجل التخفيف على المواطنين من معاناة نقل المياه من منطقة خزان التوزيع.