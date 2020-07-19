أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 وهي كالتالي :

ﺷﺒﺎﺏ ﻋﺪﻥ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﻥ ﻟنداء ﻋﺮﻳﺲ ﻛﻔﻴﻒ ويشاركونه فرحته https://www.elyamnelaraby.com/490994 ضاحي خلفان: إذا قامت حضرموت تقوم آسيا بكلها احتراما لشعبها https://www.elyamnelaraby.com/491019/ قائد العمالقة يلتقي مدير الصيانة في عدن والساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/491023/ إب.. إصابة إثنين من المواطنين بحروق بالغة في حريق مشتقات نفطية https://www.elyamnelaraby.com/491027/ تقرير: 1722 جريمة في إب في محافظة إب خلال 6 أشهر Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/491028/ رئيس الوزراء المصري: نرفض التدخلات الإقليمية من الدول غير العربية في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/491037/ الجعدي يلتقي مجموعة "مشاورات شباب عدن" ويطّلع على رؤيتهم لحل قضية المعلمين https://www.elyamnelaraby.com/491041/ عاجل.. تبادل القصف بين قوات الجيش والانتقالي في أبين https://www.elyamnelaraby.com/491057/ تسجيل 25 إصابة بكورونا خلال الساعات الأخيرة في حضرموت وتعز https://www.elyamnelaraby.com/491066/ الميليشيات تفرج عن سجناء وتدفع بهم لجبهات القتال https://www.elyamnelaraby.com/491070/

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