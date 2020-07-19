شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : دقت طبول الحرب.. سلاح الجو المصري يستعد والسودان تعلن المساعدة واثيوبيا ترتعب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف السودان عن خروج عدد من محطاته على نهر النيل عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ لتدفق المياه في النيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، يمكن أن يكون ناتجا عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة.

وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس أنور السادات الحاج محمد، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن «محطات الصالحة (أ) و(ب) وبيت المال وشمال بحري وأم كتي والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ لمياه النيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل»، حسب موقع «عاجل نيوز». شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

رئيس الإستخبارات السعودي الأسبق يكشف لأول مرة عن الدولة التى تأمرت مع إيران لإحتلال جٌزر الإمارات

”طارق صالح“ يفجر الوضع عسكريا في ”التربة“ بدعم أحد كبار قيادات ”الشرعية“ وأبو ظبي تخطط لاستدعاء ”عمار“ومشائخ الحجرية تتحرك

خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها

شاهد.. أول تعليق من الفنان “محمد رمضان” بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام

ملابس ” البشير” في السجن تثير جدلاً واسعاً في السودان.. شاهد

فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب والعباءة السوداء.. شاهد من تكون؟؟ (صورة)

ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع!

‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد

شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة )

السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!.

الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله

معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل)

الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟

ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد)

المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا

Advertisements

وتعيش القاهرة لحظات عصيبة بينما يتم تغطية مياه النيل من مخزون بحيرة ناصر الواقعة خلف السد العالي.

وتوقعت عدد من الصحف العالمية استعداد مصر لشن هجوم عسكري وشيك لتدمير سد النهضة، وتحدثت عن طائرات مصرية على أهبة الإستعداد لتوجيه ضربة تدمير شامل لسد النهضة بإستخدام قنابل خارقة للتحصينات.

وتعيش اثيوبيا لحظة رعب اثر تهديدات مصرية تدمر كل جهودها في بناء سد النهضة.

وتساند الدول والشعوب العربية جمهورية مصر وحقوقها في مياه النيل وستدعم اي عمل عسكري من شأنه تأمين امن مصر القومي.