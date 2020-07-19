شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مصورة يمنية شهيرة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر صور زفافها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت المصورة اليمنية ايه الصباحي المقيمة في جمهورية مصر العربية جلسة تصويرية عرضت خلالها الأزياء الشعبية اليمنية من خلال لقطات احترافية اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت هذه الصور ردود فعل واسعة في اوساط المتابعين مابين مؤيد ومعارض وأخر ناقد. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وتحضى الأزياء الشعبية اليمنية باهتمام كبير من قبل الناس، رغم عصر الحداثة الذي صحبه تبدل في الملبس، والبحث عن الموضة.

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وبالرغم من النزاعات والحروب التي تعيشها البلاد منذ 5 سنوات، وما نتج عنها من تدهور في الوضع الاقتصادي والمعيشي، إلا أن اليمنيين مازالوا يحافظون على أزيائهم الشعبية، خاصة في الأعراس والمناسبات الاجتماعية المختلفة، باعتباره تراثاً أصيلاً.

وتنتشر محلات بيع وتأجير الملابس والأزياء التقليدية الشعبية والديكورات المختلفة، بشكل واسع، في مختلف المحافظات اليمنية وأيضاً في بعض الدول عبارة عن شركات تجارية لتأجير الأزياء الشعبية للمغتربين في بلاد المهجر.

وتقول ايه الصباحي صاحبة فكرة التصوير ونشر الموروث الشعبي اليمني الأصيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن فكرة تصوير لقطات ومقاطع عديدة لعرض الأزياء اليمنية تعتبر فكرة جديدة.

وأضافت الصباحي “قمت بعمل جلسة تصوير لموديلز يرتديان الزي اليمني الشعبي ، لأنه الزي الأكثر جمالاً ويستحق الاهتمام، لنشر الموروث اليمني، بالأخص أن الإقبال عليه كبير من المغتربين اليمنيين في خارج البلاد، ونحييهم لتمسكهم بموروثهم الشعبي”

الصور انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي مما جعل كثير من الأسر اليمنية تتواصل بالمصورة المحترفة لعمل جلسات تصويرية للذكرى والإعتزاز بزيهم الأصيل.

المصورة ايه الصباحي تبشر كل المتابعين ومحبي الأزياء اليمنية بأن هناك جلسات تصويرية قادمة لبقية أزياء محافظات اليمنية