شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قائد فيلق ألوية الحشد الشعبي اليمني من اسطنبول يتوعد ابن زايد وابن سلمان بالطرد من عدن وامام بنات واخوات قادة تركيا وقطر ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسطنبول _ خاص:

تعهد القائد العام لفيلق ألوية الحشد الشعبي اليمني الشيخ/ حمود سعيد المخلافي _ قائد المقاومة بمحافظة تعز سابقا _ بتطهير وتنظيف سواحل المخا وباب المندب وعدن وابين ممن وصفهم ب (علوج) الرياض وابوظبي وأذنابهم من عصابات البغي ومليشيات الإجرام من بقايا عفاش وفلول الشيوعية وقطعان السلفية المدخلية .. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وبحسب مصادر دبلوماسية يمنية فقد اطلق الشيخ / حمود سعيد المخلافي ذلك التعهد مساء امس الأول الجمعة من داخل مسجد أيا صوفيا بأسطنبول في لقاء ضم قيادات بارزة من اليمن وتركيا ومصر وليبيا وتونس ومن بعض دول الخليج وبحضور نسائي لسيدات بينهن ابنة الرئيس التركي وشقيقة امير قطر وحرم رئيس البرلمان التونسي وحفيدة مرشد جماعة الاخوان المسلمين المسجون بالقاهرة والنوبلية اليمنية توكل كرمان والتركية خطيبة الصحفي السعودي الراحل / جمال خاشقجي واخريات ..

وأوضحت المصادر ان الشيخ المخلافي أقسم في ذلك اللقاء بالله العظيم ثلاثا لروح الشهيد الامام حسن البنا وكل شهداء الامة الاسلامية الاحرار وامام من وصفه بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين وحفيد السلاطين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وامام كل المجاهدين والمعتقلين ممن سماهم الاخوة في اليمن وسوريا ومصر وفلسطين والخليج وليبيا وكل بقاع الارض بأنه ومن خلفه الاخوة المجاهدين في فيلق ألوية الحشد الشعبي اليمني بتعز سيثأرون لكل اخ مظلوم من طواغيت العرب الظالمين وان معركتهم ستنطلق قريبا في اليمن لتأديب بن زايد وبن سلمان وتطهير ساحل اليمن الجنوبي والغربي من علوج الرياض وابوظبي وكنسهم للبحر في مدة لاتتجاوز سبعة أسابيع حد وصفه ..

واشارت المصادر الى ان الشيخ المخلافي شرح للحضور مدى استعداد وتجهيزات فيلق ألوية الحشد الشعبي اليمني لخوض معركة حاسمة لتطهير المخا وباب المندب وعدن من قواعد طواغيت الرياض وابوظبي المجرمين _ معتبرا النموذج الليبي وانتصارات المجاهدين هنالك محفزا لمن سماهم ثوار واحرار اليمن الذي غدر بهم تحالف الأعراب السعودي الاماراتي وانهم يتوقون لتحالف الصادقين في تركيا وقطر والذين وبحسب المخلافي كان لهم الفضل بعد الله في تجهيز وتمويل وتسليح فيلق ألوية الحشد الشعبي اليمني ..

واضافت المصادر ان الشيخ المخلافي قد قطع على نفسه للحاضرين وعدا باللقاء قريبا بهم في عدن بعد تطهيرها _ معبرا عن شكره للرئيس التركي ولامير قطر ولنائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الاحمر _ مستفيضا لاقواعد عسكرية في باب المندب وعدن للسعودي والاماراتي وسنكنسهم للبحر ، والوفاء يحتم علينا فتح عدن وباب المندب لاستثمار الاشقاء في تركيا وقطر وهم الاحق بذلك وباقامة قواعد عسكرية مشتركة معنا وهذا وعد وعهد منا لهم وفق المصادر ذاتها .