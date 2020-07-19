ورد للتو : الاحمر يتجاوز القوانين العسكرية.. خلافات حادة في مأرب

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عدن - ياسمين التهامي - في خطوة مخالفة للقانون العسكري ودون مراعاة مكانة وصلاحيات رئيس هيئة الاركان اليمني... أقدم علي محسن الاحمر على تعيين أحد اتباعه كقائد للمنطقة العسكرية الثالثة. وتجاوز الاحمر بقراره رئيس هيئة الاركان اليمني صغير بن عزيز الذي تفاجأ بالقرار الصادر دون دراية او علم منه. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" رئيس الإستخبارات السعودي الأسبق يكشف لأول مرة عن الدولة التى تأمرت مع إيران لإحتلال جٌزر الإمارات ”طارق صالح“ يفجر الوضع عسكريا في ”التربة“ بدعم أحد كبار قيادات ”الشرعية“ وأبو ظبي تخطط لاستدعاء ”عمار“ومشائخ الحجرية تتحرك خلطة سحرية تساعدك على منع الشخير ومتوفرة لديك في المنزل.. تعرف عليها شاهد.. أول تعليق من الفنان “محمد رمضان” بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام ملابس ” البشير” في السجن تثير جدلاً واسعاً في السودان.. شاهد فنانة شهيرة تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب والعباءة السوداء.. شاهد من تكون؟؟ (صورة) ميّت يخرج من القبر ويعود للحياة بعد 6 ساعات من دفنه..ويبلغ الشرطة عن "قاتله" والصدمة تنتاب الجميع! ‘‘رجاء الجداوي’’ تفاجئ الجميع بظهور جديد وسط مصر .. والمصريون يذرفون الدموع.. شاهد شابة عربية تسخر من القرآن الكريم وتؤلف "سورة جديدة"...شاهد المصير المرعب الذي وقع لها بعد سخريتها من كتاب الله ( صورة ) السعودية الجديدة تفاجئ الجميع بإعلان رسمي يعين فتيات لممارسة هذه الأفعال داخل المساجد!. الصحفي بن لزرق يكتب في ذكرى تولي الرئيس علي صالح الحكم.. وهذا ما قاله معارك مستعرة في صنعاء لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل) الصراع في ليبيا: أردوغان يرد على السيسي والإمارات.. ماذا قال؟ ثلاثة فهود ينصبون فخًا لـ ظبي .. وينقضون عليه بسرعة البرق (شاهد) المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يحدد موقفه من طلب النواب تدخل مصر عسكريا Advertisements واصدر نائب الرئيس اليمني بالرياض علي محسن الأحمر قرارا قضى بتعيين العميد الركن ناصر ذيبان قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة التابعة للشرعية خلفا لمحمد الحبيشي المقرب من بن عزيز والذي لم يمضِ على تعيينه عاما منذ تعيينه. وتاتي خطوة الاحمر في ظل خلافات عسكرية بمأرب بين هيئة الاركان وعلي محسن الاحمر الذي يسعى الى فرض اتباعه في قيادة المنطقة العسكرية والالوية العسكرية لنهب الاسلحة والاموال دون ان يقدموا أي معارك عسكرية وحقيقة ضد مليشيا الحوثي.

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