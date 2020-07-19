شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يدشن تسليم مأرب للحوثي بتعيين القائد الذي سلم نهم والجوف قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة بمأرب ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص :

أكدت مصادر سياسية وعسكرية رفيعة في محافظة مأرب أن الرئيس / عبدربه منصور هادي _ قرر اليوم تدشين تسليم مأرب لمن وصفتها المصادر بجحافل مليشيا الحوثي الأنقلابية (قوات حكومة صنعاء) .. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ولفتت المصادر الى ان قرار الرئيس هادي الذي صدر بتعيين اللواء الركن / ناصر علي عبدالله صالح الذيباني _ قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة بمأرب _ يشير بوضوح لالبس فيه بأتجاه تسليم مأرب لقوات الحوثي وبنفس السيناريو ذاته الذي تم من خلاله تسليم نهم ومناطق الحدعان ومفرق الجوف ومحافظة الجوف والذي اطلق عليها _ انسحابات تكتيكية من قبل قيادات وزارة الدفاع والاركان لحكومة هادي ..

وأشارت المصادر أن تعيين الرئيس هادي للواء الركن /ناصر الذيباني اليوم وهوذات القائد الذي سلم نهم والجوف وقبلها سلم مناطق صرواح وكما لعب دور بارز في تسليم عدن عندما كان أركان حرب اللواء ٣١ مدرع مطلع ٢٠١٥م وتلك كلها مؤشرات وسوابق تؤكد تدشين تسليم مأرب اليوم وبقرار رئاسي ..

ونوهت المصادر الى أن اللواء الركن ناصر الذيباني قبل عدة اشهر عندما كان قائدا للمنطقة العسكرية السابعة وبقوام نحو ثلاثة عشر لواءا عسكريا انهارت في أيام وتساقطت في نهم وجنوب الجوف تباعا بمافيها قيادة المنطقة وحصلت مليشيا الحوثي على اكبر كم من السلاح والعتاد في تلك المواجهات الصورية وهي ذات الاسلحة التي اسقطت بقية الحوف وبها تحاصر مارب اليوم ..

وتوقعت المصادر حدوث معارك صورية خلال اليومين القادمين لتنتهي في غضون ايام بتسليم مأرب واستسلامها ودخول قوات جماعة الحوثي لعاصمة المحافظة ..

واضافت المصادر الى ان اي مواجهات مع قوات جماعة الحوثي ابتداءا من اليوم باتت عبثية كون المعركة قدحسمت اليوم بقرار تسليم مأرب ..

الجدير بالاشارة ان الرئيس هادي قداصدر اليوم قرارا بتعيين اللواء الركن ناصر علي عبدالله صالح الذيباني قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة بمأرب خلفا للواء الركن محمد الحبيشي الذي لم يمض على تعيينه بضعة اشهر في قيادة المنطقة العسكرية الثالثة ،،،