شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة وزير الدفاع العراقي إثر ازمة قلبية داخل السجن .. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت مصادر عراقية قبل قليل ، اليوم الأحد، خبر وفاة سلطان هاشم أحمد آخر وزير دفاع في زمن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

ووفق وسائل إعلام عراقية، فقد توفي سلطان هاشم أحمد بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجن الناصرية المركزي (الحوت) مساء اليوم الأحد .

وصدر حكم على سلطان هاشم بالإعدام شنقا، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكان من المقرر إعدامه في 11 سبتمبر عام 2007، لكن لم ينفذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي.

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