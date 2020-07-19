شكرا لمتابعة خبر عن تواصل الإشتباكات في التربة ...وقوات الجيش الوطني تهاجم خلايا نائمة للإمارات في الحديقة المائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

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|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد�تواصل الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين المقاومة والجيش الوطني من جهة ومليشيا الإمارات التي يقودها طارق عفاش من جهة اخرى في مدينة التربة بمحافظة تعز . وقالت مصادر عكسرية إن الاشتباكات تجددت عقب قيام جنود من اللواء 35مدرع بإطلاق النار على قوات اللواء الرابع مشاة جبلي . وأوضحت المصادر أن الاشتباكات إتسعت حتى وصلت الى مستشفى خليفة في المدينة ، مشيرة إلى أن مجندين في اللواء 35مدرع اطلقوا النار باتجاه اللواء الرابع رغم إعلان تنفيذ وقف اطلاق النار . مؤكدة أن افراد اللواء 35لم يلتزموا بوقف اطلاق النار التي اعلنته اللجنة التي شكلها محافظ المحافظة ، ما يشير الى أن القرار قد صدر للواء بإشعال فتيل الحرب للسيطرة على المدينة . جاء ذلك بعد يوم من التصدي لهجمات اللواء 35 مدرع الموالي للإمارات على مواقع المقاومة والجيش الوطني في المدينة ، لاسيما بعد الهجوم على منزل القيادي في اللواء الرابع مشاة، عبده نعمان الزريقي، وسط مدينة التربة، ما أدى إلى مقتل الجندي حبيب، نجل القيادي في اللواء ٣٥ مدرع وليد الذبحاني، وآخرين، إضاقة إلى عدد من الجرحى.