شكرا لمتابعة خبر عن الصحفي فتحي بن لزرق .. يكشف عن فضيحة مالية وأخلاقية مدوية للمجلس الانتقالي ويتحدث عن انحسار شعبية الأخير في الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفضائح المالية والأخلاقية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا غضبا واسعا في أوساط اليمنيين .

ففي الوقت الذي قدمت من خلاله الإمارات مبالغ مالية كبيرة لدعم المظاهرة التي أقيمت أمس في مدينة المكلا والتي نظمها الانتقالي واستحوذت خلاله قياداته على مبالغ مالية كبيرة .

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أكد صحفي جنوبي على فضيحة أخلاقية اتهم من خلالها الانتقالي الجنوبي بالعمل على دبلجة الصور الخاصة بالمظاهرة التي دعى من خلالها للإدارة الذاتية لحضرموت .

وكشف الصحفي اليمني البارز فتحي بن لزرق عن حقيقة الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها المجلس الانتقالي يوم أمس بعد مسيرة المكلا في حضرموت.

وقال بن لزرق" في تغريدة على تويتر إن لجوء وسائل الإعلام التابعة للانتقالي إلى دبلجة مقاطع الفيديو والصور عن فعالية المكلا أمس دليل واضح وجلي على إنحسار شعبية هذا المكون.

وأضاف "أكثر من 12 عام قضاها الحراك الجنوبي في الساحات لم يحتاج قط لدبلجة صورة واحدة أو تزييف مقطع فيديو".

وأكد فتحي قائلا :من يخون الأرض وأهلها لن ينجده التزييف فالناس أوعى.

وكان المجلس الانتقالي قد نشر يوم أمس صورا ومقاطع مصورة عن مسيرته التي نظمها في عاصمة حضرموت والتي أظهرت حشودا كبيرة تؤكد شعبيته الواسعة في حالة واقعية هذه الصور إلا أن نشطاء أكدوا أنها صور مدبلجة لجأ إليها الانتقالي لإيهام العالم بوجود شعبية مناصرة له بهذا الحجم.