شكرا لمتابعة خبر عن طائرات سعودية تنقل مقاتلي الانتقالي إلى المهرة وأخرى لإخراج مسؤولي الشرعية من المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت المهرة، شرقي اليمن، الاحد، تطورات جديدة تنذر بمساعي سعودية لتسليمها للمجلس الانتقالي ، الموالي للإمارات.

وقالت مصادر محلية أن طائرتين سعوديتين نقلت خلال الساعات الماضية العشرات من مقاتلي الانتقالي في عدن إلى مطار الغيضة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : مخرج مسلسل باب الحارة الشهير .. يفاجي الجميع ويختار متحولة جنسيا للعب دور البطولة في العمل الجديد !!

موجود في كل مكان ’’نبات طبيعي‘‘ يحارب السرطان ويضبط السكر ويحمي من ’’أمراض خطيرة‘‘ ويمد الجسم بطاقة كبيرة ومذهلة

تهديد بالقتل وصل نانسي عجرم من ألمانيا.. سيناريو “فاشل” لشيطنة محمد الموسى ودفن قضيته وهذه التفاصيل

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

Advertisements

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

يأتي ذلك في وقت يحضر فيه المجلس لتظاهرة حاشدة السبت المقبل على غرر تظاهرته في حضرموت وذلك في إطار مساعي التحالف لترجيح كفة الانتقالي في تثميل كامل للجنوب في الحكومة الجديدة.

في المقابل، استدعت السعودية، الاحد، محافظ المهرة ، محمد علي ياسر ومساعديه.

وافادت المصادر بوصول طائرة سعودية لنقل مسؤولي الشرعية في المهرة إلى الرياض خلال الساعات المقبلة.

ويأتي الاستدعاء قبيل توقيع كان مرتقب اليوم على وثيقة تتضمن توحيد جهود ابناء المحافظة لمواجهة “الاجندات الخارجية”.

ومع أن الوثيقة تستهدف بالمقام الأول التحركات الاماراتية التي تدفع بالانتقالي للسيطرة على المحافظة الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان الإ أن التحرك السعودية يشير إلى مخاوف من انعكاس الوثيقة سلبا على تحركاتها هناك خصوصا في ظل مساعيها لتحويل سواحل المحافظة على بحر العرب إلى ممر لتصدير نفطها إلى الخارج بدلا عن مضيق هرمز.

على الصعيد ذاته، حذرت لجنة الاعتصام من ما وصفته بمخطط سعودي- اماراتي لجر المحافظة إلى مستنقع الفوضى عبر دعم الانتقالي للسيطرة على مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنها لن تسمح بتكرار سيناريو سقطرى.