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كتب امير فتحي في الأحد 19 يوليو 2020 10:52 مساءً - شاهد .. هيفاء وهبي بـ رداء شفاف يظهر ما تحته (صورة صادمة)

نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي بدت فيها بإطلالة ساحرة. 98600164 Advertisements وظهرت وهبي في الصورة وهي تجلس على سرير وضع في وسط أحد الجبال، بينما الجوّ يميل إلى المساء، وقد زين السرير وحوله بالأضواء، وإرتدت فساناً أبيضاً شفافاً، ذات ذيل طويل مع حذاء عالي. وعلّقت بالقول:”أجواء إيجابية للجميع”. 98600164 98600164

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