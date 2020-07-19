اخبار الخليج / اخبار اليمن

الميليشيات تفرج عن سجناء وتدفع بهم لجبهات القتال

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميليشيات تفرج عن سجناء وتدفع بهم لجبهات القتال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

الميليشيات تفرج عن سجناء وتدفع بهم لجبهات القتال

متابعات_ الخليج 365

كثفت ميليشيا الحوثي أنشطتها الهادفة لإخراج سجناء في عدد من السجون بالعاصمة صنعاء والزج بهم في معاركها بمختلف الجبهات، خاصة التي تشهد انهيارات كبيرة وتراجعاً أمام تقدم القوات المشتركة مؤخراً.

 

وافادت مصادر في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، أن المليشيا اتفقت مع عدد من السجناء على إخراجهم من السجن مقابل التحرك للقتال في صفوفها في الجبهات.

 

Advertisements

ولفتت المصادر أن السجناء الذين يقبعون في السجن المركزي وسجون أخرى بالعاصمة صنعاء بينهم الكثير من المتهمين بقضايا قتل وقضايا جنائية، تهدف المليشيا للزج بهم في معاركها العبثية.

 

وتواصل الميليشيات الحوثية احتجاز العشرات من السجناء المعسرين بالسجن المركزي، وقد أكملوا فترة العقوبة المحكومة عليهم بذريعة مواصلة احتجازهم لذمة حقوق مالية وترفض إطلاق سراحهم إلا بشرط الانضمام إلى صفوف مقاتليها بالجبهات.

 

وسبق للمليشيا أن أفرجت، خلال الأعوام والأشهر الماضية، عن عدد من السجناء الذين أرسلتهم لجبهات القتال، خصوصًا المحكومين بالإعدام.

 

وتتزامن هذه العملية مع تحركات يقوم بها الحوثيون لفرض التجنيد الإجباري في عدد من المديريات بإشراف مشرفيهم وعدد من المشايخ الموالين لهم لتعزيز صفوفهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميليشيات تفرج عن سجناء وتدفع بهم لجبهات القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا