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تسجيل 25 إصابة بكورونا خلال الساعات الأخيرة في حضرموت وتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

تسجيل 25 إصابة بكورونا خلال الساعات الأخيرة في حضرموت وتعز

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس ، اليوم الأحد، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي تعز وحضرموت .

 

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وذكرت اللجنة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنه تم تسجيل 23 إصابة جديدة في حضرموت، وإصابتين في تعز، كما تم تسجيل حالتي وفاة في تعز .

 

واضافت اللجنة أنه تم تسجيل (11) حالة شفاء منها 5 حالات في حضرموت و4 في تعز و2 في شبوة .

 

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1606) منها (445) وفاة و(712)  تعافي

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