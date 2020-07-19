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عدن - ياسمين التهامي - أنباء عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح.. وقرار عاجل واستثنائي بشأن إدارة الكويت"





انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عقب دخوله إلى المستشفى بشكل مفاجئ. ونفت مصادر إعلامية كويتية على موقع “تويتر”، صحة الأنباء عن وفاة الشيخ صباح، إلا أنها عبَّرت عن قلقها بسبب التدهور المفاجئ في حالته الصحته التي استدعت دخوله المستشفى. وفي السياق، أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، صدور أمر أميري، يسمح بموجبه الاستعانة بولي العهد، بشكل مؤقت، بهدف ممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية. وقال الديوان الأميري في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “وزير الديوان الأميري: صدور أمر أميري بالإستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتًا”. وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن في وقت سابق السبت، دخول أمير الكويت صباح الأحمد المستشفى ظهرًا، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل. وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولایات المتحدة الأمریكیة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وذلك بعد أنباء مشابهة عن تدهور حالته الصحية.





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