شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لأفراد الأمن في مكافحة العدوى والأمن و السلامة المهنية بالغيضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن - الغيضة - لميس الاصبحي المسؤل الاعلامي لمبادرة معا نحاول

برعاية كريمة من معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المهرة و بإشراف ادارة الأمن بالمحافظة و الادارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة اقامت اليوم ادارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة دورة تدريبية لأفراد الأمن في مكافحة العدوى و الأمن و السلامة المهنية يستفيد من الدورة التدريبية ٢٠ متدرب حاضر فيها د. عوض باعبده. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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و في بداية الدورة حث نائب مدير الأمن و الشرطة العميد عبدالعزيز الجابري الأفراد على الاستفادة من البرنامج المعد لاكتساب المعلومات والمهارات اللازمة و اثراء افكارهم بطرق التعامل مع الحالات المشتبه بها و التعرف على الاجراءات الاحترازية وكيفية غسل الايدي وطرق انتقال العدوى معتبرا أن مثل هذه الدورات مهمة لإفراد الآمن



من جهتها اشادت لبنى كلشات مدير عام الادارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة بمستوى الحضور و الانضباط بالموعد مؤكدة أن هذا مؤشر ايجابي ودليل على حرص المتدربين للاستفادة من الدورة وما سيقدم خلالها حول أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا والتصدي للجائحة.

بدورها افادة انتصار عوض مبارك مديرة ادارة تنمية المرأة بالغيضة و منسقة مبادرة (معا لنحاول) أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى تزويد ضباط و افراد الامن. بالمعرفة الصحية للتدابير الوقائية من العدوى ومكافحة فيروس طورونا كذلك معرفة

الأعراض المميزة له،وطرق الوقاية الواجب اتباعها لحماية افراد الشرطة الاكثر اتصالا بالمجتمع



يذكر أن الدورة التدريبية ستنتطفذ في بقية مديريات. المحافظة حصوين و سيحوت و المسيلة وقشن. خلال الايام القادمة



حضر افتتاح الدورة قيادات أمنية بالغيضة..